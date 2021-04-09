Наука и технологии
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В России испытали прямоточный пульсирующий двигатель для ракетно-космических систем будущего
Примерно здесь в очередной раз начинается будущее
В сети появилась информация от Ростеха, согласно которой Объединённая двигателестроительная корпорация компании испытала прямоточный пульсирующий двигатель для ракетно-космических систем будущего.
Сообщается, что во время тестирования в отдельных режимах силовая установка «продемонстрировала увеличение удельной тяги до 50%». Речь идёт о сравнении новинки с двигателями традиционных схем, говорится на сайте госкорпорации. При конвертации этих показателей в дальность и грузоподъёмность ракет можно добиться повышения одного из них на 30-50%.
Ожидается, что новейшая разработка может быть использована при проектировании орбитальных самолётов и космических система будущего. При этом подобные двигатели могут быть как дополнением, так и полноценной заменой традиционным двигателям в воздушно-реактивных силовых установках.
О сроках начала их полноценного использования пока что ничего неизвестно.