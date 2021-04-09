В России испытали прямоточный пульсирующий двигатель для ракетно-космических систем будущего

Ожидается, что новейшая разработка может быть использована при проектировании орбитальных самолётов и космических система будущего. При этом подобные двигатели могут быть как дополнением, так и полноценной заменой традиционным двигателям в воздушно-реактивных силовых установках.

О сроках начала их полноценного использования пока что ничего неизвестно.