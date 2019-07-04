В России испытали псевдо-спутник на солнечной энергии

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского разработали высотный псевдо-спутника, который может находиться в воздухе на протяжении нескольких недель. Об этом сообщила пресс-служба ЦАГИ.

Специалисты ЦАГИ представили демонстратор беспилотного летательного аппарата на солнечной энергии с электрической силовой установкой.

На беспилотнике предполагается использование пленочных элементов солнечных батарей. Полет в ночное время будет осуществляться на резервных аккумуляторных батареях и составит 10-12 часов. Целевая нагрузка подобных аппаратов — ретрансляторы связи, фото- и видеоаппаратура, а также метеорологическое оборудование. Компоновка перспективной машины предусматривает размещение винтов на концах крыла, что, по предварительным исследованиям, обеспечит меньший расход энергии по сравнению с другими вариантами расположения движителей.

В настоящее время ученые института завершили первый этап экспериментов крупноразмерной модели-демонстратора, выполненной в масштабе 1:6. Испытания прошли в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ.

В проведенных исследованиях были получены высокие значения аэродинамического качества, подтверждена эффективность выбранной схемы летательного аппарата и концепции применения механизации крыла.