В России испытали ракету водного базирования «Булава»

Стратегический подводный крейсер «Император Александр III» выполнил запуск из акватории Белого моря, направив ракету к полигону Кура на Камчатке. Испытание прошло в штатном режиме, и боеголовки ракеты точно достигли намеченной цели.

Этот пуск стал завершающим этапом испытаний крейсера «Император Александр III», после чего ожидается его принятие в состав Военно-Морского Флота России.

Это событие подчеркивает продолжающееся обновление стратегических сил страны и укрепление ее оборонного потенциала.

Ранее Минобороны сообщило о запуске ракеты Союз-2.1б с космодрома Плесецк, цели которого не были раскрыты. Министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил о планах по усилению флота новыми надводными и подводными кораблями, включая фрегат «Адмирал Головко» и стратегические атомные подводные крейсеры.