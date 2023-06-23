19:05, 23 июня 2023
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В России испытали реакторы ядерных торпед «Посейдон»Во время испытаний подтвердили работоспособность и безопасность аппаратов
РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщило о прошедших стендовых испытаниях реакторных установок российских ядерных торпед «Посейдон».
Торпеды успешно прошли испытания, в ходе которых была подтверждена их работоспособность и безопасность.
«Сами реакторные установки «Посейдонов» готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению», — сообщил источник.