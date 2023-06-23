В России испытали реакторы ядерных торпед «Посейдон»

Торпеды успешно прошли испытания, в ходе которых была подтверждена их работоспособность и безопасность.

«Сами реакторные установки «Посейдонов» готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению», — сообщил источник.