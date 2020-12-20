Наука и технологии
Сегодня 15:53
В России испытали рекордно мощный жидкостный ракетный двигатель
Использовать его будут при запуске ракет Союз-5
В сети появилась информация об успешных испытаниях новейшего и рекордно мощного жидкостного ракетного двигателя. Называется модель РД-171МВ, а её разработкой занималась отечественная компания НПО «Энергомаш», являющаяся частью Роскосмос.
Поделился радостной новостью глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, опубликовав соответствующий пост в своём Twitter-аккаунте.
И еще одна хорошая новость от наших двигателестроителей: «Энергомаш» сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Все параметры в норме. Двигатель будет использован на новейшей ракете-носителе Союз-5.
Отметим, что серийное производство РД-171МВ началось ещё в сентябре 2019 года. Заявляется, что на проект двигателя в 2018 году было потрачено около 61 млрд рублей.