В России испытали рекордно мощный жидкостный ракетный двигатель

И еще одна хорошая новость от наших двигателестроителей: «Энергомаш» сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Все параметры в норме. Двигатель будет использован на новейшей ракете-носителе Союз-5.