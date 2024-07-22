В России испытали робособак для работы в промышленности

«Северсталь» впервые протестировала робота-собаку для транспортировки металла на территории «Северсталь-метиза» и Череповецкого металлургического комбината. Компания провела испытания модели Deep Robotics, которая тренировалась несколько дней, чтобы ориентироваться на местности, переносить металлические пробы и следить за безопасностью. Например, на литейном дворе ЧерМК робот успешно доставил огнеупорные брикеты к месту назначения.

Робот-собака оснащён передовыми технологиями, такими как алгоритмы компьютерного зрения, 3D-профилирование и LiDAR. Эти функции позволяют ему измерять объекты, переносить предметы до 40 кг, проводить инспекции и диагностику оборудования. Также он может проверять наличие средств защиты у сотрудников, проводить тепловизионные и газоанализы, и строить карты для цифровых двойников предприятий.

Робот может работать непрерывно и в сложных условиях, передавая данные на удалённый сервис. Это поможет проводить более качественную диагностику утечек газа и сократит необходимость человеческого присутствия в опасных зонах, таких как шахты и горячие цеха. Руководитель R&D направления «Северсталь-инфокома» Денис Колупаев отметил, что компания планирует продолжить испытания роботов на других площадках и использовать их для упрощения трудозатрат в сложных и рискованных условиях.