В России испытали укороченный автомат АК-19 под натовский патрон

23:02, 02 ноября 2023
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В России испытали укороченный автомат АК-19 под натовский патронАвтомат сделали для иностранного заказчика
Концерн «Калашников» приступил к испытаниям укороченного автомата АК-19 под патрон натовского калибра.
© Концерн «Калашников»
Об этом рассказал глава компании Алан Лушников. По его словам, автомат сделан для иностранного заказчика.
Хочу сказать, что проект, под который мы его сделали, для инозаказчика, он проходит испытания, и мы надеемся на успех.
Алан Лушников
Президент АО «Концерн «Калашников»