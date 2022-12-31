В России испытали устройство для защиты самолёта от факела выпускаемой ракеты

Речь идёт о ковшеобразной конструкции, которая отклоняет струи огня и газов факела двигателя при запуске ракеты. Ещё до схода боеприпаса с направляющих его двигатель с активным стартом запускается непосредственно на подвеске самолёта.

Из сопла ракеты на сверхзвуковой скорости выходят крайне горячие продукты горения, включающие раскалённые частицы и пары кислот. Изобретение ОАК призвано защищать конструкцию самолёта от этого воздействия.

«Летательный аппарат с устройством безопасного запуска ракет содержит корпус летательного аппарата с грузовым отсеком, в котором установлена по меньшей мере одна пусковая установка ракет. На пусковой установке установлено устройство отклонения струи газов факела ракетного двигателя, которое представляет собой ковшеобразную конструкцию и состоит из металлического каркаса и трёх вставок из углерод-углеродного композиционного материала, пропитанного кремнием, которые установлены наклонно по отношению к оси пусковой установки с образованием канала отклонения струи газов факела ракетного двигателя в сторону от грузового отсека летательного аппарата», — сказано в патенте.