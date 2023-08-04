В России испытали водородный дрон для арктической станции

В России испытали водородный дрон для арктической станцииЛетать он может до 80 минут
Российские инженеры разработали работающий на водороде гексакоптер, который планируется использовать на российской круглогодичной арктической станции на Полярном Урале.
Инженеры из Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН успешно летные испытания водородного дрона для будущей арктической станции «Снежинка».
Созданный на основе дрона компании «Легион аэро» гексакоптер питается от водородной энергоустановки номинальной мощностью в 3,5 киловатт. На ней он может летать не менее 80 минут. При этом на непродолжительное время его мощность может достигать пяти киловатт.
Максимальная взлетная масса коптера — 30 килограммов. Водород под давлением в 300 атмосфер хранится в двух композитных баллонах объемом семь литров.
В ходе испытаний разработчики отладили взаимодействия автопилота коптера и энергоустановки, рассказал руководитель Центра компетенций Алексей Левченко.
Приступить к строительству международной арктической станции «Снежинка» в Ямало-Ненецком автономном округе предполагается в этом году, а начать ее тестовую эксплуатацию — в следующем. Расположенная на Полярном Урале в 70 километрах к северо-западу от Салехарда, она стать первой в мире круглогодичной автономной станцией на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики.