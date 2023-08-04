В России испытали водородный дрон для арктической станции

Инженеры из Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН успешно летные испытания водородного дрона для будущей арктической станции «Снежинка».

Созданный на основе дрона компании «Легион аэро» гексакоптер питается от водородной энергоустановки номинальной мощностью в 3,5 киловатт. На ней он может летать не менее 80 минут. При этом на непродолжительное время его мощность может достигать пяти киловатт.

Максимальная взлетная масса коптера — 30 килограммов. Водород под давлением в 300 атмосфер хранится в двух композитных баллонах объемом семь литров.

В ходе испытаний разработчики отладили взаимодействия автопилота коптера и энергоустановки, рассказал руководитель Центра компетенций Алексей Левченко.

Приступить к строительству международной арктической станции «Снежинка» в Ямало-Ненецком автономном округе предполагается в этом году, а начать ее тестовую эксплуатацию — в следующем. Расположенная на Полярном Урале в 70 километрах к северо-западу от Салехарда, она стать первой в мире круглогодичной автономной станцией на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики.