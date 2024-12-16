В России испытали «зелёные» модели ракетных двигателей

В Южно-Уральском государственном университете прошли успешные испытания новейших ракетных двигателей с малой тягой, разработанных НПО «Энергомаш». Эти огневые испытания, проведённые на специальной площадке в рамках сотрудничества с «Роскосмосом» и НИИМаш, стали важным шагом в развитии космических технологий. Инженеры испытали двигатели, использующие «зелёные» топлива, такие как кислород с метаном или водородом.

В процессе тестирования были проверены новые технологические и проектные решения, которые стали стандартами для ракетно-космической отрасли. Специалисты отмечают, что применение таких топливных компонентов, как метан и водород, является важным шагом к экологически чистым технологиям в космосе. Разработка этих двигателей требует учёта множества факторов, и испытания показали их высокую эффективность.

Создание экспериментальных образцов двигателей включало широкое использование компьютерного моделирования, а для производства важных деталей применялась инновационная технология лазерного селективного сплавления. Этот метод позволяет точно и быстро изготавливать сложные компоненты, что значительно ускоряет процесс разработки и производства.