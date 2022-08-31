В России испытают назальную вакцину против коронавируса

Испытания будут проводиться на добровольцах в возрасте 18-55 лет.

«Цель клинического исследования: оценка переносимости, безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики COVID-19 на основе VLP при интраназальном введении на добровольцах в возрасте 18–55 лет. Лекарственная форма и дозировка лекарственного препарата: эмульсия для интраназального введения, 80 мкг (0,5 мл/доза); 120 мкг (0,5 мл/доза)», — сказано в сообщении госреестра Минздрава.