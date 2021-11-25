В России испытают новую бронемашину для пехоты

БМП К-17 оснащена боевым модулем «Бумеранг-БМ» с автоматической 30-мм пушкой 2А42 и пусковыми установками противотанковых ракет «Корнет». БТР К-16 оборудован таким же боевым модулем, но с пулемётом калибра 12,7 мм.

«Машина прошла предварительные испытания с положительным результатом. В настоящее время дорабатываются опытные образцы для предъявления их на государственные испытания, которые планируется начать в марте-апреле 2022 года», — сообщил представитель производителя, начальник 154-го военного представительства подполковник Юрий Чикин. Он также отметил, что государственные испытания планируется закончить в ноябре-декабре 2022 года.