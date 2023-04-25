В России испытают новую методику диагностирования болезни Альцгеймера

В России испытают новую методику диагностирования болезни АльцгеймераЛюдей с нарушениями памяти пригласили к тестированию
В Сеченовском университете сообщили об апробации нового метода исследования и диагностики болезни Альцгеймера.
Учреждение приглашает к тестированию мужчин и женщин от 35 лет с лёгкими и умеренными когнитивными нарушениями или с расстройством памяти. В настоящее время диагноз «болезнь Альцгеймера» ставят только по результатам когнитивного тестирования и данных магнитно-резонансной томографии (МРТ). Ожидается, что новая методика повысит точность диагностики болезни Альцгеймера и позволит провести дифференциальный диагноз с другими нейродегенеративными заболеваниями. В итоге такой подход позволит назначать пациентам таргетную терапию.
В Клинике нервных болезней им. А.Я. Кожевникова УКБ №3 Сеченовского университета Минздрава России 26 апреля 2023 года стартует апробация современного метода диагностики болезни Альцгеймера.