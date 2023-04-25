Наука и технологии
22:56, 25 апреля 2023
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В России испытают новую методику диагностирования болезни Альцгеймера

Людей с нарушениями памяти пригласили к тестированию

В Сеченовском университете сообщили об апробации нового метода исследования и диагностики болезни Альцгеймера.

Учреждение приглашает к тестированию мужчин и женщин от 35 лет с лёгкими и умеренными когнитивными нарушениями или с расстройством памяти. В настоящее время диагноз «болезнь Альцгеймера» ставят только по результатам когнитивного тестирования и данных магнитно-резонансной томографии (МРТ). Ожидается, что новая методика повысит точность диагностики болезни Альцгеймера и позволит провести дифференциальный диагноз с другими нейродегенеративными заболеваниями. В итоге такой подход позволит назначать пациентам таргетную терапию.

В Клинике нервных болезней им. А.Я. Кожевникова УКБ №3 Сеченовского университета Минздрава России 26 апреля 2023 года стартует апробация современного метода диагностики болезни Альцгеймера.

Пресс-служба Сеченовского университета
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