В России из коры березы начали делать лекарство для профилактики COVID-19

Известно, что на данный момент завершилась вторая фаза клинических испытаний препарата «Бетукладин», созданный якутскими учеными. Об этом сообщил его разработчик, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц.

Отмечается, что клинические испытания "Бетукладина" проводились еще три года назад. Тогда препарат хорошо проявил себя в качестве биодобавки при лечении туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью, а также гепатита "В+D". В конце прошлого года, в свою очередь, закончился второй этап клинических испытаний на его эффективность против коронавируса.