В России из отходов переработки полезных ископаемых будут делать огнеупорный бетон

Производство будет осуществляться на Ковдорском горно-обогатительном комбинате, расположенном в Мурманской области. Материалы, производимые предприятием, востребованы, но учёные предлагают перспективную и экономически выгодную технологию.

Речь идёт о производстве огнеупорных бетонов на основе форстеритового концентрата и магнийфосфатного цемента — экологически чистого связующего. Эти цементы зарекомендовали себя в технологии огнеупоров, обеспечивая прочность, структуру и термостойкость материала при высоких температурах, придавая материалу прочность на этапе формирования.

Но если раньше эти цементы производили при выборочной переработке горных пород, то сейчас учёные предлагают комплексную переработку. В результате этого процесса экономится до 50% энергозатрат на изготовление целевых материалов, в 2-3 раза сокращается время работ по футеровке, а трудоёмкость снижается на 25-40%.