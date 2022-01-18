Наука и технологии
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В России из отходов переработки полезных ископаемых будут делать огнеупорный бетон

Это удешевит производство
Учёные из Кольского научного центра разработали технологию производства безобжиговых огнеупорных бетонов, которые можно производить из отходов переработки полезных ископаемых.
В России из отходов переработки полезных ископаемых будут делать огнеупорный бетон

Производство будет осуществляться на Ковдорском горно-обогатительном комбинате, расположенном в Мурманской области. Материалы, производимые предприятием, востребованы, но учёные предлагают перспективную и экономически выгодную технологию.

Речь идёт о производстве огнеупорных бетонов на основе форстеритового концентрата и магнийфосфатного цемента — экологически чистого связующего. Эти цементы зарекомендовали себя в технологии огнеупоров, обеспечивая прочность, структуру и термостойкость материала при высоких температурах, придавая материалу прочность на этапе формирования.

Но если раньше эти цементы производили при выборочной переработке горных пород, то сейчас учёные предлагают комплексную переработку. В результате этого процесса экономится до 50% энергозатрат на изготовление целевых материалов, в 2-3 раза сокращается время работ по футеровке, а трудоёмкость снижается на 25-40%.

Источник: Голая наука
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