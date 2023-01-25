В России из-за быстрого роста беспилотной авиации может не хватить операторов беспилотников

По словам Любимовой, подготовку таких кадров нужно начинать уже сейчас. Иначе будет дефицит специалистов по использованию беспилотников в агропромышленном секторе, для ликвидации последствий ЧС, мониторинга, охраны приграничных территорий. Такие навыки остановятся всё актуальнее, а по стране некоторые ВУЗы выпускают не более 5-6 тысяч новых специалистов, что не так много в масштабах России.

Любимова считает, что ежегодная потребность рынка в кадрах достигнет, по разным прогнозам, 100 тысяч человек. А больше всего нуждаться в таких специалистах будут регионы.