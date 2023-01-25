В России из-за быстрого роста беспилотной авиации может не хватить операторов беспилотников

В России из-за быстрого роста беспилотной авиации может не хватить операторов беспилотниковРассказала проректор одного из российских ВУЗов
Проректор Университета 2035 по образованию Екатерина Любимова рассказала, что по мере роста беспилотной авиации в России такие сферы, как сельское хозяйство, аварийные службы, силовые структуры и МЧС могут столкнуться с острой нехваткой кадров для работы с дронами. В частности, может начаться острая нехватка операторов дронов.
Фото: Space.com
По словам Любимовой, подготовку таких кадров нужно начинать уже сейчас. Иначе будет дефицит специалистов по использованию беспилотников в агропромышленном секторе, для ликвидации последствий ЧС, мониторинга, охраны приграничных территорий. Такие навыки остановятся всё актуальнее, а по стране некоторые ВУЗы выпускают не более 5-6 тысяч новых специалистов, что не так много в масштабах России.
Любимова считает, что ежегодная потребность рынка в кадрах достигнет, по разным прогнозам, 100 тысяч человек. А больше всего нуждаться в таких специалистах будут регионы.