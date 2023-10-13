В России изменят правила использования сайтов

Парламентарии работают над изменениями, которые направлены на защиту прав пользователей в интернете. Одним из предложенных изменений является запрет на ограничение доступа к сайтам для тех, кто не согласился на обработку своих персональных данных. Это означает, что вы сможете просматривать содержимое сайтов, даже если не согласились на предоставление своих данных. Однако, если вы решите совершить покупку или использовать какие-либо услуги на сайте, то вам все равно придётся согласиться с их правилами и условиями.

Предлагается также выделить согласие на обработку персональных данных в отдельный документ и разрешить собирать только те данные, которые необходимы для предоставления конкретной услуги. Подписание пользовательского соглашения будет рассматриваться как согласие пользователя с правилами данного ресурса, и обработка данных без дополнительного согласия пользователя будет запрещена. Таким образом, ваше молчание или бездействие больше не будут трактоваться как согласие на обработку ваших персональных данных.