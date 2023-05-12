В России изобрели 3D-станок для создания деталей лёгких беспилотников

Сообщается, что такие 3D-материалы отправляются прямиком на производство беспилотников. Данная технология позволяет заранее программировать свойства материала, делая его гибким в одних местах и прочным в других.

Но что же это означает для нас, простых обывателей? Например то, что их производство станет дешевле и эффективнее. А это, в свою очередь, означает, что стоимость таких устройств для конечного потребителя может снизиться.

Генеральный директор «Карбонтекс» Вячеслав Рогожников с энтузиазмом говорит: «Беспилотники станут легче, прочнее, более управляемыми, увеличится носимый груз».