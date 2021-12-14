В России изобрели аккумулятор, который не разряжается на морозе

Важность разработки, по словам учёных, в том, что предлагаемая концепция позволит аккумуляторам не терять ёмкость даже при температуре -50 градусов, а литий-ионные аккумуляторы используются в широком спектре техники — от смартфонов до электромобилей.

Элемент, который учёные предлагают устанавливать в аккумуляторы, — германий, полуметалл. Им заменили графит в анодах тестируемых аккумуляторов. Эксперимент в лаборатории показал, что аккумулятор с анодом из германия вместо графита эффективно работает без подзарядки более длительное время при температуре -50 градусов.

По словам учёных, одна нить германия показывает высокую эффективность, что позволит не увеличивать вес аккумуляторов. Разработка может пригодиться как для производства смартфонных аккумуляторов и для другой техники, так и в военных целях.

«Нанопроволоки из германия при взаимодействии с электролитом в аккумуляторах создают десять различных соединений с литием. Благодаря этому ёмкость материала становится в пять раз выше, чем у графита в обычных аккумуляторах на смартфонах», — рассказал руководитель проекта, кандидат химических наук, сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН Илья Гаврилин.