В России изобрели беспилотник, доставляющий мобильную связь в недоступные ранее места

Этот дрон способен доставлять мобильную связь в самые отдаленные и труднодоступные уголки России, открывая новые горизонты в области коммуникаций.

Благодаря усовершенствованной конструкции, беспилотник может находиться в воздухе до 30 минут, что на 10 минут дольше, чем у аналогов.

Способный нести до 2 кг полезной нагрузки, дрон может эффективно ретранслировать сигналы там, где наземные варианты оказываются бессильными из-за естественных препятствий, таких как холмы и леса.

Эта инновация особенно актуальна для регионов, где до сих пор отсутствует мобильная связь и интернет. В условиях, когда радиочастотный спектр, выделенный операторам сотовой связи, практически исчерпан, и прогнозируется ухудшение качества услуг к 2025 году, беспилотник открывает новые возможности для поддержания и улучшения связи.