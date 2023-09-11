В России изобрели бетон с отходами переработки кокосов

Учёные из ДГТУ разработали особый вид бетона, который не только дешевле на 15% по сравнению с аналогами, но и обладает повышенной лёгкостью. Особенность этого бетона заключается в том, что он включает до 10% отходов переработки кокоса, в основном, это кокосовая скорлупа. Их исследование было опубликовано в журнале Materials.

Сегодня по всему миру ведётся поиск новых бетонных смесей, в которых можно использовать растительные отходы. Один из самых распространённых растительных отходов — кокосовая скорлупа. Исследователи из ДГТУ нашли способ утилизации этого отхода и создания более дешёвого и лёгкого материала для строительства.

Кокосовая скорлупа имеет структуру, подобную традиционному щебню, и обладает хорошей сцепляемостью с цементом и песком, что позволяет создавать бетон с выдающимися характеристиками. Лёгкий вес бетона становится важным преимуществом в строительстве, особенно в условиях сложной геологии или при плотной застройке. Впереди учёных задача — исследовать другие растительные компоненты для создания экологичных строительных конструкций.