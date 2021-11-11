В России изобрели добавку к пище для борьбы с последствиями коронавируса

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В России изобрели добавку к пище для борьбы с последствиями коронавирусаПрепарат сделан на основе берёзы и ягеля
Учёные из Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН разработали биологически активную добавку (БАД) для восстановления после перенесённого коронавируса. БАД сделана из берёзы и ягеля, обладающих антибактериальным, иммуномодулирующим и очищающим организм эффектом.
Изначально этот препарат предназначался для борьбы с последствиями туберкулёза лёгких и гепатитами с множественной лекарственной устойчивостью, но в ходе клинических испытаний показал эффективность в профилактике и восстановлении после ковида. К его последствиям относятся «синдром усталости», депрессия и другие состояния, характерные для пациентов, перенёсших коронавирус в тяжёлой и средней формах.
Препарат называется «Бетукладин». Он прошёл сертификацию Роспотребнадзора и скоро может быть запущено его серийное производство.
Источник: Известия