В России изобрели дрон будущего с космической подзарядкой

В патенте говорится о том, что новинка сможет заряжаться при помощи специальных излучателей с земли, воздуха или космоса, сообщает ТАСС. Они будут направлять лазерный пучок с необходимыми параметрами на корпус квадрокоптера. Дрон преобразует пучок в фотоэлектрический ток, который, в свою очередь, преобразуется в переменный, давая тем самым энергию для движения винтов устройства.

Отметим, что в патенте говорится об отношении изобретения к таким беспилотникам, которые используются для длительного зависания на одном месте, а не движения на сверхскоростях. Так, новинка может быть использована для проведения научных исследований, доставки грузов, аэрофотографирования и видеонаблюдения.