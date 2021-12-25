В России изобрели дрон, заряжающийся прямо от линии электропередач

Сообщается, что новинка представляет из себя мультикоптер с несколькими винтами. В нижней части девайса находятся токовые клещи, способные размыкаться по команде оператора. Именно их дрон использует для «зацепки» за ЛЭП, после чего переворачивается и производит в таком положении подзарядку.

После того, как заряд устройства восполнен, оно отцепляется, переворачивается обратно и продолжает движение.

Разработчики беспилотника рассказали, что на сегодняшний день дроны ограничены в длительности полётов именно из-за необходимости часто заряжаться. Новая же разработка лишена этого недостатка, так как линии электропередач встречаются очень часто.