В России изобрели дрон, заряжающийся прямо от линии электропередач

Наука и технологии
Сегодня в 10:11
1 мин.
В России изобрели дрон, заряжающийся прямо от линии электропередачОчень сложно переоценить значимость свежей технологии
Как стало известно, российские инженеры из высшего военно-инженерного командного училища им. Прошлякова изобрели проект нового дрона. Его отличительной особенностью является способность заряжаться напрямую от линии электропередач.
Сообщается, что новинка представляет из себя мультикоптер с несколькими винтами. В нижней части девайса находятся токовые клещи, способные размыкаться по команде оператора. Именно их дрон использует для «зацепки» за ЛЭП, после чего переворачивается и производит в таком положении подзарядку.
После того, как заряд устройства восполнен, оно отцепляется, переворачивается обратно и продолжает движение.
Разработчики беспилотника рассказали, что на сегодняшний день дроны ограничены в длительности полётов именно из-за необходимости часто заряжаться. Новая же разработка лишена этого недостатка, так как линии электропередач встречаются очень часто.
Источник: РИА Новости