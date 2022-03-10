В России изобрели эффективную вакцину от сибирской язвы

Сообщается, что российские специалисты сумели преодолеть проблему, стоявшую перед создателями вакцин во всем мире. Речь идёт о разработке сложностях в создании эффективной вакцины от сибирской язвы, которая «работала» бы даже в применении параллельно с антибиотиками.

На момент написания материала, вакцина из МГУ успешно прошла испытания на животных. Но есть ряд экспертов, которые сомневаются, что вакцина, разработка которой ведется открыто, поможет в случае использования бактерии как биооружия.

Напомним, что сибирская язва ― острое инфекционное заболевание. Им могут заразиться люди и животные.