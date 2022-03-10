В России изобрели эффективную вакцину от сибирской язвы

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В России изобрели эффективную вакцину от сибирской язвыКоторая лишена недостатка предшественников
В сети появилась информация о свежей разработке группы учёных из МГУ им. Ломоносова. Они создали эффективную вакцину от сибирской язвы, которая лишена недостатков аналогов.
Сообщается, что российские специалисты сумели преодолеть проблему, стоявшую перед создателями вакцин во всем мире. Речь идёт о разработке сложностях в создании эффективной вакцины от сибирской язвы, которая «работала» бы даже в применении параллельно с антибиотиками.
На момент написания материала, вакцина из МГУ успешно прошла испытания на животных. Но есть ряд экспертов, которые сомневаются, что вакцина, разработка которой ведется открыто, поможет в случае использования бактерии как биооружия.
Напомним, что сибирская язва ― острое инфекционное заболевание. Им могут заразиться люди и животные.
Источник: Газета.ру