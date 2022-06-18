В России изобрели импланты для «подключения» зрения и слуха инвалидам

Микрочипы будут устанавливать для непосредственного контакта с корой головного мозга. Чипы для возвращения зрения состоят из импланта, который устанавливается в головной мозг и камер микрокомпьютера, преобразовывающего видеоизображение в сигналы для мозга.

Чип для восстановления слуха обеспечивает передачу звука напрямую в улитку внутреннего уха, где находятся нервные окончания. Это устройство состоит из двух частей.

Третье устройство поможет людям, страдающим от болезни Паркинсона, хронических болевых синдромов, тремора, синдрома Туретта и других неврологических расстройств.

Наиболее сложным и уникальным является зрительный нейроимплант. Новая технология подойдет для людей, которые полностью потеряли зрение, даже с отсутствующими глазами, но имеющими зрительный опыт и с не повреждённым мозгом.

«Имплант для зрения уже проходит финальную стадию испытаний на животных. В январе этого года мы установили его обезьяне, тесты прошли успешно. В 2024 году электронное зрение получат первые незрячие добровольцы. Мы рассчитываем, что операция по установке такой технологии станет широко доступна в России в 2027 году», — рассказала директор Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Наталья Соколова.