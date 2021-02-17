В России изобрели искусственный интеллект для автоматизации выращивания растений на Марсе

Основным достижением специалистов стало применение нового подхода к работе с изображениями, собираемыми на удалённых автоматизированных системах. Как пишет Naked Science, речь идёт о внедрении сверточных нейронных сетей, которые уменьшают размеры исходных фото в 7 раз без значимых потерь в качестве.

С помощью разработанных отечественными учёными систем, в будущем можно будет не только обрабатывать получаемые в автономных теплицах изображения, но и контролировать рост растений, а также полноценно автоматизировать процесс выращивания.