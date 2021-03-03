Наука и технологии
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В России изобрели «калькулятор», предсказывающий тяжесть течения коронавируса
А уже совсем скоро он появится в открытом доступе
В сети появилась информация о новой разработке специалистов из Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Им удалось создать специальный «калькулятор», способный предсказать тяжесть течения коронавируса.
Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что точность предсказания инструмента уже в первые дни составляет более 90%, пишет РИА Новости. При этом она также отметила, что в основу проекта агентства легла технология машинного обучения, что позволило добиться имеющихся результатов.
Отметим, что уже в ближайшую неделю «калькулятор» должен появиться в открытом доступе. Об этом также заявила глава ФМБА Скворцова.
Напомним, что ранее она делилась информацией, согласно которой для избежания третьей волны коронавируса необходимо привить более 25% россиян за два месяца. Иначе уже в мае 2021 года страна столкнётся с новой вспышкой инфекции.