В России изобрели «калькулятор», предсказывающий тяжесть течения коронавируса

Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что точность предсказания инструмента уже в первые дни составляет более 90%, пишет РИА Новости. При этом она также отметила, что в основу проекта агентства легла технология машинного обучения, что позволило добиться имеющихся результатов.

Отметим, что уже в ближайшую неделю «калькулятор» должен появиться в открытом доступе. Об этом также заявила глава ФМБА Скворцова.

Напомним, что ранее она делилась информацией, согласно которой для избежания третьей волны коронавируса необходимо привить более 25% россиян за два месяца. Иначе уже в мае 2021 года страна столкнётся с новой вспышкой инфекции.