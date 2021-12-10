В России изобрели краску, меняющую цвет в течение дня

По словам автором изобретения, их продукт в первую очередь создан для окрашивания стен зданий. Связано это с тем, что новая краска способна защищать покрытие от износа и солнечного воздействия.

При этом анодный оксид алюминия, лежащий в основе материала, придаёт ему крайне необычные свойства. Например, способность менять цвет в зависимости от времени суток и при смене угла обзора на краску.

Отметим, что сами учёные из МГУ верят в дальнейшее развитие и применение собственной технологии. По их мнению, в будущем множество зданий будут менять свой цвет в зависимости от изменения внешних условий, в том числе и времени суток.