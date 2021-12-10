В России изобрели краску, меняющую цвет в течение дня

Наука и технологии
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В России изобрели краску, меняющую цвет в течение дняЗвучит как нечто из фантастического фильма
Российские учёные из МГУ имени М.В. Ломоносова разработали новый тип краски. Её отличительная особенность — способность менять свой цвет в течение дня.
По словам автором изобретения, их продукт в первую очередь создан для окрашивания стен зданий. Связано это с тем, что новая краска способна защищать покрытие от износа и солнечного воздействия.
При этом анодный оксид алюминия, лежащий в основе материала, придаёт ему крайне необычные свойства. Например, способность менять цвет в зависимости от времени суток и при смене угла обзора на краску.
Отметим, что сами учёные из МГУ верят в дальнейшее развитие и применение собственной технологии. По их мнению, в будущем множество зданий будут менять свой цвет в зависимости от изменения внешних условий, в том числе и времени суток.
Источник: Ридус