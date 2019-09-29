В России изобрели куртку, которая поможет искать пропавших детей

Сообщается, что куртка отправляет координаты хозяина в режиме реального времени через сообщения. Отмечается, что “умную” куртку нужно заряжать с помощью портативной зарядки. Планируется добавление и других полезных функций, таких как измерение давления, пульса и отпугивания животных. Первоочередная цель проекта - поиск детей, поскольку в случае опасности они зачастую теряют телефоны и остаются без связи.

”На данном этапе ведутся переговоры с поставщиками материалов и компонентов. Теоретически она будет стоить, как хорошая и качественная куртка – максимум 15 тысяч рублей. По сравнению с другими гаджетами, это не такая большая цена”, – поделился Маленюк.