В России изобрели лекарство от рака из наночастиц с экстрактом борщевика Сосновского

Препарат состоит из наночастиц, содержащих экстракт борщевика Сосновского. Методика включает внутривенное введение средства, которое затем проходит через кровоток в виде липосомального раствора.

Далее опухоль облучается ультрафиолетовым светом, который активирует биологически активные соединения препарата, известные как фуранокумарины, содержащиеся в полыни. Эти соединения необратимо связываются с ДНК опухолевых клеток и заставляют их терять способность к делению.

Как итог, раковые клетки самоуничтожаются. Более того — липосомы, через которые лекарство проникает в ткани, лучше накапливаются в опухолях, что позволяет повысить эффективность лекарственной терапии.

По мнению учёных, их разработка действует целенаправленно, снижая побочные эффекты и негативное воздействие на здоровые клетки. Они отметили, что созданная ими технология позволит лечить базилиому и меланому, а также рак толстой кишки и мочевого пузыря.