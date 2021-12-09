В России изобрели материал для гибких носимых устройств и электромобилей

Наноматериал отличается от используемых сейчас графитовых электродов, ломких и потому не подходящих для решения множества необходимых задач, свойственных нынешнему развитию технологий. В качестве альтернативы им учёные предлагают многослойные гибриды на основе графена и углеродных нанотрубок, которые отличаются структурной гибкостью, высокой электропроводностью, химической и термической стабильностью, а также простотой модификации и лёгкостью изготовления. На их основе можно будет разрабатывать суперконденсаторы повышенной ёмкости и использовать их для разработки гибких и растяжимых электронных устройств, прикрепляемых к коже.

По словам специалистов, заменив графитовые электроды, которые используются сейчас, на наногибридные, можно продлить срок службы устройств, увеличить ёмкость и снизить время зарядки аккумуляторов.

«Суперконденсаторы на основе нашего материала в перспективе, например, позволят электромобилям двигаться на одном аккумуляторе в несколько раз дольше, а процедура зарядки будет занимать не несколько часов, а, скорее, несколько минут. Даже на текущей стадии исследований очевидно, что наш материал способен ускорить зарядку минимум вдвое», — отметила заведующая кафедрой радиотехники и электродинамики СГУ Ольга Глухова.