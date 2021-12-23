В России изобрели новое лекарство от COVID-19

В России изобрели новое лекарство от COVID-19Уже доказано, что оно эффективно и при этом не токсично
Сообщается, что разработкой лекарства для лечения COVID-19 занимались специалисты ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии». Руководил процессом профессор Муса Хаитов. Расшифровывается название препарата как «Малая интерферирующая РНК».
Работает препарат просто — он избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса. При этом он никак не касается генома человека. В то же время для доставки вещества в верхние и нижние дыхательные пути в его состав входит катионный дендримерный пептид.
Главными компонентами препарата служат синтетические молекулы малых интерферирующих РНК (миРНК), которые внутри инфицированной клетки организма нацеливаются на геном патогена и способствуют его деградации.
На данный момент известно, что безопасность и эффективность «Мир 19» были доказаны в ходе клинических исследований. При этом доклинические испытания и вовсе выявили его низкую токсичность.