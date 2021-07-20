В России изобрели новый и более безопасный способ лечения ВИЧ

И хоть с их помощью ВИЧ-больные и могут прожить долгую и полноценную жизнь, есть у такого курса лечения свои негативные моменты. Например, препарат тенофовир, который является неотъемлемой частью курса, негативно сказывается на здоровье почек и вызывает снижение плотности костей.

Но свежий метод, разработанный специалистами Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, позволяет уменьшить этот негативный эффект.

В рамках лечения, предложенного отечественными специалистами, больные ВИЧ переходят с тройной системы лечения на двойную, сообщает РИА Новости. Это означает, что первые полгода терапия также включает в себя тенофовир.

Но затем пациенты исключают его, продолжая принимать лишь долутегравир и эмтрицитабин. Таким образом, здоровье ВИЧ-пациентов сохраняется на более высоком уровне.