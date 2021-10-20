В России изобрели новый материал для защиты от радиации

Специалисты во всему миру продолжают искать подходящий материал, который будет эффективно защищать от радиации и будет безопасен в работе. Ученые из Южно-Уральского государственного университета в Челябинске создали новый материал: на его основе можно сделать специальное стекло, для защиты людей в тех отраслях, где применяют радиоактивное излучение.

“Мы предложили принципиально новый материал, которым можно заменить свинец, и показали, что он способен эффективно экранировать гамма-излучение. Стронций-борат-теллуритные стекла обладают как высокой плотностью, так и эффективным атомным номером. Оксид стронция также является оксидом тяжелого металла, и если его добавить к стеклу, то это повысит плотность материала, что является важным параметром в радиационной защите”, — младший научный сотрудник лаборатории роста кристаллов ЮУрГУ, Дарья Тишкевич.