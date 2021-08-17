В России изобрели новый способ обезопасить работу атомных электростанций

Эта модель призвана заменить собой существующую технологию уплотнений для безопасности оборудования атомных электростанций — терморасширенный графит, который получают из природного графита, обрабатывая его кислотами и нагревая до 650 градусов. Этот материал ещё используют для уплотнения сосудов и аппаратов, работающих под высоким давлением. Испытания и внедрение этого материала очень дороги — 1 млн рублей за эксперимент — поэтому вместо него часто используют асбест, отличающийся агрессивным воздействием на здоровье человека.

Учёные из Пермского политехнического университета разработали новую модель — гибкий графит, который конкурирует со всеми необходимыми свойствами терморасширенного графита, но его внедрение дешевле. По словам учёных, этот материал позволяет моделировать различные изделия и ткани, отличающиеся прочностью и быстротой внедрения, огнеупорностью, а также прогнозированием того, как он поведёт себя в агрессивной среде.

Сейчас разработчики определяют необходимые механические характеристики материала, чтобы затем провести испытания модели и верифицировать данные.