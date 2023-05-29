В России изобрели новый способ подачи водорода в промышленность. Он пригодится для ракетостроения

Специалисты из Росатома разработали новую установку для производства водорода, которая сочетает преимущества различных промышленных технологий и избавлена от их недостатков. Это сообщение было опубликовано пресс-службой АО «ТВЭЛ», которое является частью Росатома.

Специалисты из ООО «НПО «Центротех», которое входит в ТВЭЛ, создали экспериментальную электролизную установку с производительностью 50 Нм3/час (мера количества вещества в газообразном состоянии, — объем одного кубического метра при стандартных условиях), используя уникальную российскую технологию. Они также успешно завершили первый этап испытаний этой установки.

Установка работает на основе технологии электролиза воды с использованием специальной матрицы. Она объединяет преимущества широко распространённых промышленных технологий — щелочного и мембранного электролиза, но при этом лишена их недостатков. Благодаря выбранным технологическим решениям, электролизная установка обладает низким энергопотреблением (не более 4 кВтч на кубический метр произведённого водорода), высокой производительностью и безопасностью эксплуатации.

Также стоит отметить, что при производстве некоторых деталей электролизных батарей использовалась 3D-печать, что позволило снизить их вес и ускорить процесс изготовления.

ТВЭЛ реализует большой инвестиционный проект по созданию производства электролизного оборудования в городе Новоуральске. Этот проект является частью единой стратегии развития водородной энергетики в России и должен быть завершён к концу 2026 года. Разработанные Росатомом электролизные установки уже будут использоваться в пилотных проектах, таких, как создание водородной инфраструктуры на острове Сахалин, производство водорода на Кольской АЭС и заправочный комплекс для поездов на водородных топливных элементах на Сахалине.