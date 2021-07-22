В России изобрели новый тест для определения штаммов COVID-19 всего за два часа

Глава Федерального медико-биологического агентств (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что это единственный в своём роде набор реагентов. Как пишет Lenta.ru, с их помощью можно будет определять генетические линии COVID-19.

Отметим, что чуть ранее специалисты научного центра «Вектор» объявили о выявлении в России «гамма»-штамма коронавируса. При этом они же отметили, что бразильский штамм, как и индийский, является более заразным, чем предыдущие.

Эксперты уточнили, что оба этих варианта инфекции относятся к категории «вызывающих озабоченность». В том числе из-за того, что могут снижать эффективность антител.