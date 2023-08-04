В России изобрели обогреватели для проводов ЛЭП

Студенты из ГУАПа в Петербурге придумали способ избавиться от обледенения электропроводов. Их мобильное устройство, LAPstick, прикрепляется к линиям электропередачи. Оно двигается вдоль проводов, их обогревая и поддерживая в рабочем состоянии. Так, можно бороться с обледенением, не вызывая специалистов.

Проект начал разрабатываться в 2022 году в ГУАПе. Они искали способ для своего продукта, который мог бы справиться с обледенением электропроводов. Важное отличие LAPstick — он работает, не отключая электропередачу, что делает его очень конкурентоспособным.

Сначала они работали с ПАО «Россети Ленэнерго», а потом провели тестирование на линии в Тосно. Проект пока в разработке, но у них есть план на будущее: они собираются устранить недостатки и предложить продукт на рынке других регионов России, начиная с Северного Кавказа и Поволжья, где проблема обледенения проводов особенно актуальна.