В России изобрели очки, отслеживающие взгляд человека

Разработка дебютировала в рамках конкурса «УМНИК», в результате чего инженерам удалось получить не только высокую оценку собственного труда, но и грант размером в полмиллиона рублей, пишет «Московский комсомолец».

Состоят очки из набора камер и софта, отвечающего за все необходимые вычисления. В его основу легла специально разработанная командой нейросеть.

Так, при помощи заложенных в программное обеспечение алгоритмов, очки фиксируют информацию о том, на что именно посмотрел человек, а также в какой последовательности он это сделал и с какой продолжительностью.

В качестве примера области применения технологии, разработчики называют маркетинг. С помощью отслеживания человеческого взгляда, можно создавать идеальную упаковку, логотип или мерчендайз.