В России изобрели огнестойкие ткани на смену импортным

В России разработали новые огнезащитные ткани, которые могут использоваться в общественных помещениях и на транспорте для занавесей и обивки мебели. Эти ткани имеют лучшие характеристики, чем зарубежные аналоги, и уже в этом году планируется начать их массовое производство на отечественных текстильных предприятиях. Эксперты полагают, что российским производителям по силам завоевать до 80% рынка. Важно также развивать производство полиэфиров и антипиренов, которые являются сырьём и добавками для этих тканей, чтобы предотвращать горение.

Ткани, созданные в Российском государственном университете им. А. Н. Косыгина, не горят и при воздействии огня расплавляются, что помогает остановить распространение пламени. Технические характеристики отечественных тканей превосходят зарубежные аналоги. Разработка проводилась совместно с отраслевым консорциумом «Косыгинский научно-образовательный центр», объединяющим российские научные и производственные предприятия в текстильной промышленности. Основой нового материала является синтетическая нить с модифицирующими добавками, включая антипирены — вещества, предотвращающие горение.

Элена Гильманова, одна из создателей этой новой ткани и участница консорциума, рассказала, что в России впервые изготовлена трудновоспламеняемая ткань для интерьера. Она может использоваться в общественных помещениях и на транспорте, где находится много людей. В сравнении с немецкими тканями Trevira CS, считающимися мировыми лидерами в производстве огнезащитных тканей, российская ткань более устойчива к возгоранию.

Тесты показали, что российская нить имеет выше показатель кислородного индекса — 32 пункта по сравнению с 29 пунктами у немецкого аналога. Процесс производства включает обработку нити, удаление излишков и проведение фиксации и термосушки для достижения нужной структуры и свойств материала. Российские ткани могут иметь различные текстуры, вариации от блестящего до матового материала, а также имитацию хлопка, шерсти и бархата. Производители автобусов, трамваев, судов и самолётов проявляют большой интерес к этим тканям, так как стремятся обеспечить безопасность пассажиров. Российские производители создают конкурентоспособные специализированные ткани, и компании, занимающиеся авиационными интерьерами, заинтересованы в сотрудничестве с ними.