В России изобрели парашют со встроенным навигатором

Как отмечается, система может сбрасывать грузы весом до 250 кг с высоты до 8 тысяч метров. В её состав входят парашют с управляемым куполом, десантная платформа и спецоборудование, система может следовать за ведущим парашютистом. Погрешность при приземлении в обычных метеоусловиях — не более 100 метров.

Производитель заявил также о том, что новая парашютная система запатентована, а вместе с ней и универсальная грузовая обвязка, благодаря которой можно увеличить массу груза до 500 кг.

«В настоящий момент наша грузовая система проходит лётно-конструкторские испытания. Планируется, что до конца 2022 года опытный образец будет передан для проведения испытаний в Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны Российской Федерации», — сообщил гендиректор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.