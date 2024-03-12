В России изобрели перчатку, восстанавливающую моторику рук после инсульта

Подобные устройства уже существуют, но не производятся в России, а отечественная разработка обладает рядом преимуществ.

Перчатка позволяет автоматически сгибать пальцы пациента, возвращая им подвижность. Инсульт, травмы и другие неврологические заболевания могут привести к ослаблению и потере функций пальцев и кистей. Восстановить моторику помогают физиотерапия и упражнения.

Устройство представляет собой перчатку с пятью силиконовыми актуаторами. Под воздействием сжатого воздуха они меняют форму, помогая сгибать пальцы.

Разработчики полагают, что перчатка поможет выработать мышечную память за счет многократного повторения движений. Аналогичные устройства не производятся в России.

К тому же, они изготавливаются из более жестких материалов. Российские ученые использовали мягкие полимеры, делающие взаимодействие с перчаткой более комфортным. Перчатка не причинит боли или дискомфорта, даже если пациент уронит ее на колени.