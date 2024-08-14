В России изобрели первую в мире вакцину от алергии на пыльцу и арахис

Опубликовано 14 августа 2024, 07:44
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В России изобрели первую в мире вакцину от алергии на пыльцу и арахисКоторая сократит время лечения в разы
В России начинается клиническое испытание первой в мире вакцины против аллергии на пыльцу берёзы и некоторые продукты, такие как яблоки и арахис.
Вакцина разработана специалистами Института иммунологии ФМБА и обещает значительно сократить продолжительность лечения — всего 3-5 инъекций вместо многолетней терапии.
Новая вакцина, созданная совместно с Венским медицинским университетом, основана на картировании аллергенов пыльцы, что позволило исключить токсичные компоненты и создать безопасный гипоаллергенный препарат.
По словам разработчиков, препарат устраняет первопричину аллергии, а не просто уменьшает её симптомы. Если клинические испытания пройдут успешно, вакцина будет внедрена в медицинскую практику, что позволит миллионам людей избавиться от аллергии на пыльцу и сопутствующие продукты.