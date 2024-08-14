В России изобрели первую в мире вакцину от алергии на пыльцу и арахис

Вакцина разработана специалистами Института иммунологии ФМБА и обещает значительно сократить продолжительность лечения — всего 3-5 инъекций вместо многолетней терапии.

Новая вакцина, созданная совместно с Венским медицинским университетом, основана на картировании аллергенов пыльцы, что позволило исключить токсичные компоненты и создать безопасный гипоаллергенный препарат.

По словам разработчиков, препарат устраняет первопричину аллергии, а не просто уменьшает её симптомы. Если клинические испытания пройдут успешно, вакцина будет внедрена в медицинскую практику, что позволит миллионам людей избавиться от аллергии на пыльцу и сопутствующие продукты.