В России изобрели платформу для определения новых мутаций коронавируса

Специфика платформы в выявлении новых мутаций вируса на основе симптоматики пациентов. На платформе представлен специальный опрос, со множеством вопросов, касающихся течения заболевания у пациента. Результаты опроса перемещаются в базу данных и систематизируются для последующего изучения и анализа. Сейчас идёт расширение функциональности системы, в частности, добавляются сведения о новых штаммах коронавируса.

«Наша платформа позволяет обобщить данные о течении болезни каждого пациента, чтобы в дальнейшем систематизировать их и использовать для изучения различных форм и мутаций коронавирусной инфекции», — отметила кандидат технических наук Екатерина Новикова.