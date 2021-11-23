В России изобрели покрытия для охлаждения ракет и самолётов при 1500 °C

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В России изобрели покрытия для охлаждения ракет и самолётов при 1500 °CМатериал позволит повысить износостойкость деталей
Учёные из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва изобрели плазменное покрытие для защиты ракетных и авиадвигателей от экстремально высоких рабочих температур — порядка 1500 градусов по Цельсию и выше.
Разработка призвана защитить от перегорания и разрушения детали горячего тракта, внутренние поверхности камер сгорания и сопел, лопатки турбин и другие элементы двигателей и энергоустановок. Это позволит в 2-3 раза повысить износостойкость деталей, снизив необходимость в ремонте и замене дорогостоящих комплектующих.
Покрытие будет наноситься с помощью плазмы, в поток которой добавлен тугоплавкий материал, например, порошкообразный оксид циркония. Покрытие будут испытывать в течение двух лет, по итогам испытаний будут изготавливаться опытные образцы.
Источник: РИА Новости