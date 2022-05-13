В России изобрели робота для автоматического спасения космонавтов в опасной ситуации

В России изобрели робота для автоматического спасения космонавтов в опасной ситуацииНовинка может спасти множество жизней
Оказалось, что отечественные специалисты разработали специального робота, который будет заниматься спасением космонавтов, оказавшихся в опасной ситуации в открытом космосе, в автоматическом режиме.
Речь идёт в первую очередь о тех случаях, когда они будут находиться без страховочного крепления к борту космической станции.
Работать система будет следующим образом: при потере космонавтом контакта с кораблём, робот автоматически (либо по команде космонавта-наблюдателя) активирует режим «спасение». Затем он рассчитает оптимальную траекторию перехвата и запускает наноспутник-спасатель. Последний и займётся доставкой космонавту спасательного троса.
На данный момент нет точных сведений, как скоро новейшую разработку начнут использовать на постоянной основе. Но учитывая, насколько она перспективна, ждать этого стоит в ближайшее время.