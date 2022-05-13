В России изобрели робота для автоматического спасения космонавтов в опасной ситуации

Оказалось, что отечественные специалисты разработали специального робота, который будет заниматься спасением космонавтов, оказавшихся в опасной ситуации в открытом космосе, в автоматическом режиме.

Речь идёт в первую очередь о тех случаях, когда они будут находиться без страховочного крепления к борту космической станции.