В России изобрели самоочищающуюся ткань

Им удалось разработать специальное покрытие, после внедрения которого ткань научилась самостоятельно счищать с себя грязь, сообщает РИА ФАН. По словам доцента университета Натальи Дащенко, секрет уникального эффекта заключается в специальных металлах, внедрённых в состав покрытия — железе, никеле, титане и прочих.

Авторы проекта заявили о планах запустить производство своей технологии. При этом ею уже заинтересовались турецкая компания и компания, производящая «умную» одежду.

Что же касательно стоимости, то покрытие 1 кв. м материала специальным составом обходится примерно в 80 тыс рублей. По словам экспертов, это не так уж и много.