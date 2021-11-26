В России изобрели самоуничтожающуюся флешку

По словам представителей компании, для этих целей устройство оснастили детонирующим устройством безопасного действия. При этом «самоуничтожающаяся флешка» Ростеха может похвастаться и рядом преимуществ на фоне конкурентов.

К таковым, например, можно отнести абсолютную безопасность для пользователя. Всё дело в том, что при активации детонатора, корпус флешки остается нетронутым. Достичь этого удалось благодаря особому расположению блока питания и прочих «внутренностей» устройства.

Представители Технодинамики также заявили, что «эффективность и работоспособность технологии проверила специальная экспертиза». В рамках неё специалистам удалось подтвердить 100% работоспособность флешки.