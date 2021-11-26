В России изобрели самоуничтожающуюся флешку

Наука и технологии
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В России изобрели самоуничтожающуюся флешкуКоторая при этом полностью безопасна для пользователя
Российская компания Технодинамика, принадлежащая Ростеху, разработала конструкцию необычного флеш-накопителя. Его главной особенностью является возможность самостоятельной ликвидации информации без возможности дальнейшего восстановления.
По словам представителей компании, для этих целей устройство оснастили детонирующим устройством безопасного действия. При этом «самоуничтожающаяся флешка» Ростеха может похвастаться и рядом преимуществ на фоне конкурентов.
К таковым, например, можно отнести абсолютную безопасность для пользователя. Всё дело в том, что при активации детонатора, корпус флешки остается нетронутым. Достичь этого удалось благодаря особому расположению блока питания и прочих «внутренностей» устройства.
Представители Технодинамики также заявили, что «эффективность и работоспособность технологии проверила специальная экспертиза». В рамках неё специалистам удалось подтвердить 100% работоспособность флешки.
Источник: Ростех