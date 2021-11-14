В России изобрели собственный многоразовый корабль для полёта космических туристов

Судя по схеме полёта, для достижения высота в 40-50 км будет использоваться маршевый двигатель. Следом за ним должен наступить баллистический полёт до высоты 100 км.

Время нахождения корабля в невесомости должно составить около трёх минут. При этом на обратном пути безопасность туристов будет обеспечиваться в том числе за счёт минимальной скорости в 1 км/с. Это сделает тепловые нагрузки «незначительными».