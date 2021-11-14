В России изобрели собственный многоразовый корабль для полёта космических туристов

В России изобрели собственный многоразовый корабль для полёта космических туристовКак тебе такое, SpaceX?
Очередным шагом в этом направлении стало изобретение специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия» многоразового космического корабля. Этот аппарат для суборбитального туризма планируется использовать при отправке космических туристов.
В процессе полёта члены экипажа должны физически почувствовать особенности космического пространства, поэтому экипаж находится вне герметичной капсулы, непосредственно в открытом космическом пространстве, в скафандрах.
Судя по схеме полёта, для достижения высота в 40-50 км будет использоваться маршевый двигатель. Следом за ним должен наступить баллистический полёт до высоты 100 км.
Время нахождения корабля в невесомости должно составить около трёх минут. При этом на обратном пути безопасность туристов будет обеспечиваться в том числе за счёт минимальной скорости в 1 км/с. Это сделает тепловые нагрузки «незначительными».